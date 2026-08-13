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Политика

Путин поблагодарил экипаж крейсера "Варяг" за учения Тихоокеанского флота

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пообедал с экипажем гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и поблагодарил моряков за проведение учений Тихоокеанского флота. Глава государства отметил важность поддержания боеготовности флота, особенно в этом регионе.

Президент также подчеркнул, что нет ничего важнее решения задач в рамках специальной военной операции, однако поддержание боеспособности всех Вооруженных сил РФ, включая флот, остается критически значимым.

"Боеспособность вооруженных сил и флота – она должна поддерживаться для защиты всей территории РФ. Это очень важно для страны, для обеспечения безопасности", – отметил Путин.

12 августа Путин с борта ракетного крейсера "Варяг" наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. Учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежных территорий Дальнего Востока проходили в двустороннем формате под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

По словам президента, подобные маневры – это не просто демонстрация силы, а необходимый инструмент для защиты безопасности страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В ходе учений Путин заявил, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион, в связи с чем возрастает вероятность возникновения конфликтов. Президент также отметил, что Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата торговых судов, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

Путин на Сахалине принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота

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