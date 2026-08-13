Диетологи рекомендовали завтракать в течение 2 часов после пробуждения

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Специалисты по питанию рекомендуют есть регулярно: первый прием пищи желательно проводить в течение 2 часов после пробуждения, а последующие – каждые 3–5 часов. Для поддержания энергии в рационе стоит сочетать белок, богатые клетчаткой углеводы и полезные жиры, сообщает aif.ru со ссылкой на издание EatingWell.

Эксперты советуют распределять калории так, чтобы основная их доля приходилась на утро и день. Это помогает поддерживать энергию и концентрацию в течение суток.

Диетолог Сара Голд Анзловар отметила, что многие люди пропускают завтрак или едят утром слишком мало. Из-за этого снижается работоспособность и появляется чувство усталости. Она советует делать первый прием пищи полноценным и включать в него белок и сложные углеводы.

При этом чрезмерное ограничение углеводов может привести к упадку сил, поскольку они служат основным источником топлива для организма. Еще одним способом сохранять бодрость диетологи называют регулярную физическую активность.

Ранее биохимик Джесси Инчауспе рассказала, что после идеального завтрака не должно быть резкого повышения уровня глюкозы в крови. Это важно для психического благополучия. По словам специалиста, первый прием пищи влияет на психическое состояние и самочувствие человека в течение дня.