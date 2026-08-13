Диетолог Соломатина: гречка и бобовые поддержат организм в Успенский пост

13 августа, 19:10Общество
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Гречка, бобовые и тыква помогут поддержать организм во время Успенского поста. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
14 августа начнется один из самых строгих постов, который посвящен празднику Успения Пресвятой Богородицы. Он продлится до 27-го числа.
По словам Соломатиной, в целом пост может быть полезным, так как во время него запускается процесс аутофагии. Это значит, что из-за нехватки животного белка организм начинает избавляться от поврежденных компонентов, перерабатывая их на "строительный материал".
Однако белок нужен в любом случае, поэтому, когда нет животного элемента, нужен растительный. Его много в бобовых: нуте, горохе, фасоли.
Кроме того, важно учитывать, что во время поста организм недополучает железо, так как оно в большей степени усваивается именно из мяса. Поэтому важно вводить в рацион растительные источники микроэлемента. Его больше всего опять же в бобовых, особенно в сое и чечевице, а также в гречке, кунжуте и тыквенных семечках, рассказала диетолог.
"Но чтобы железо усваивалось, необходимы витамины С и А. Оба они в большом количестве есть, например, в тыкве, облепихе, абрикосах", – добавила Соломатина.
Еще во время поста организм всегда испытывает дефицит витамина В12, потому что его нет в растительных продуктах. Это может привести к ухудшению здоровья, в частности появлению головокружений и шаткости походки. Поэтому необходимо покупать цельнозерновые хлопья для завтрака либо растительное молоко, обогащенные нужным элементом, или принимать его в добавках, посоветовала диетолог.
При этом стоит помнить, что даже грамотно составленный рацион в пост может навредить, если у человека имеются какие-либо хронические заболевания. В таком случае важно обсудить все детали с лечащим врачом, подчеркнула Соломатина.
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