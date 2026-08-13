Диетолог Соломатина: гречка и бобовые поддержат организм в Успенский пост

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Гречка, бобовые и тыква помогут поддержать организм во время Успенского поста. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

14 августа начнется один из самых строгих постов, который посвящен празднику Успения Пресвятой Богородицы. Он продлится до 27-го числа.

По словам Соломатиной, в целом пост может быть полезным, так как во время него запускается процесс аутофагии. Это значит, что из-за нехватки животного белка организм начинает избавляться от поврежденных компонентов, перерабатывая их на "строительный материал".

Однако белок нужен в любом случае, поэтому, когда нет животного элемента, нужен растительный. Его много в бобовых: нуте, горохе, фасоли.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Женщинам особенно полезно будет добавить в меню чечевицу и сою, ведь они, кроме белка, богаты фитоэстрогенами, похожими по структуре на женский половой гормон эстроген. Но мужчинам увлекаться такими продуктами не стоит.

Кроме того, важно учитывать, что во время поста организм недополучает железо, так как оно в большей степени усваивается именно из мяса. Поэтому важно вводить в рацион растительные источники микроэлемента. Его больше всего опять же в бобовых, особенно в сое и чечевице, а также в гречке, кунжуте и тыквенных семечках, рассказала диетолог.

"Но чтобы железо усваивалось, необходимы витамины С и А. Оба они в большом количестве есть, например, в тыкве, облепихе, абрикосах", – добавила Соломатина.

Еще во время поста организм всегда испытывает дефицит витамина В12, потому что его нет в растительных продуктах. Это может привести к ухудшению здоровья, в частности появлению головокружений и шаткости походки. Поэтому необходимо покупать цельнозерновые хлопья для завтрака либо растительное молоко, обогащенные нужным элементом, или принимать его в добавках, посоветовала диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Другой проблемой может стать недостаток йода, потому что из рациона убирается рыба. Восполнить нужное вещество можно с помощью водорослей. Однако, чтобы микроэлемент усваивался, необходим селен, который к тому же является мощным антиоксидантом, помогающим избежать ощущения упадка сил во время поста. Суточная норма содержится в двух бразильских орехах.

При этом стоит помнить, что даже грамотно составленный рацион в пост может навредить, если у человека имеются какие-либо хронические заболевания. В таком случае важно обсудить все детали с лечащим врачом, подчеркнула Соломатина.

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