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13 августа, 19:10

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Диетолог Соломатина: гречка и бобовые поддержат организм в Успенский пост

Диетолог назвала важнейшие продукты на время Успенского поста

Фото: 123RF.com/yelenayemchuk

Гречка, бобовые и тыква помогут поддержать организм во время Успенского поста. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

14 августа начнется один из самых строгих постов, который посвящен празднику Успения Пресвятой Богородицы. Он продлится до 27-го числа.

По словам Соломатиной, в целом пост может быть полезным, так как во время него запускается процесс аутофагии. Это значит, что из-за нехватки животного белка организм начинает избавляться от поврежденных компонентов, перерабатывая их на "строительный материал".

Однако белок нужен в любом случае, поэтому, когда нет животного элемента, нужен растительный. Его много в бобовых: нуте, горохе, фасоли.

Женщинам особенно полезно будет добавить в меню чечевицу и сою, ведь они, кроме белка, богаты фитоэстрогенами, похожими по структуре на женский половой гормон эстроген. Но мужчинам увлекаться такими продуктами не стоит.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Кроме того, важно учитывать, что во время поста организм недополучает железо, так как оно в большей степени усваивается именно из мяса. Поэтому важно вводить в рацион растительные источники микроэлемента. Его больше всего опять же в бобовых, особенно в сое и чечевице, а также в гречке, кунжуте и тыквенных семечках, рассказала диетолог.

"Но чтобы железо усваивалось, необходимы витамины С и А. Оба они в большом количестве есть, например, в тыкве, облепихе, абрикосах", – добавила Соломатина.

Еще во время поста организм всегда испытывает дефицит витамина В12, потому что его нет в растительных продуктах. Это может привести к ухудшению здоровья, в частности появлению головокружений и шаткости походки. Поэтому необходимо покупать цельнозерновые хлопья для завтрака либо растительное молоко, обогащенные нужным элементом, или принимать его в добавках, посоветовала диетолог.

Другой проблемой может стать недостаток йода, потому что из рациона убирается рыба. Восполнить нужное вещество можно с помощью водорослей. Однако, чтобы микроэлемент усваивался, необходим селен, который к тому же является мощным антиоксидантом, помогающим избежать ощущения упадка сил во время поста. Суточная норма содержится в двух бразильских орехах.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

При этом стоит помнить, что даже грамотно составленный рацион в пост может навредить, если у человека имеются какие-либо хронические заболевания. В таком случае важно обсудить все детали с лечащим врачом, подчеркнула Соломатина.

Ранее заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова назвала продукты, поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы. Среди них – лук, содержащий аллицин – предшественник сероводорода, который в сосудистой стенке вызывает расслабление гладкой мускулатуры артерий, что позволяет снизить давление.

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