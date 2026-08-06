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06 августа, 16:49

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Диетолог Залетова рекомендовала не кормить дыней детей до 3 лет

Диетолог рассказала, кому лучше отказаться от употребления дыни

Фото: 123RF.com/jiangtu

Аллергикам, детям до 3 лет и пациентам с диабетом, а также заболеваниями ЖКТ в стадии обострения опасно есть дыню. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

По ее словам, дыня главным образом опасна для тех, кто страдает сахарным диабетом и нарушениями углеводного обмена. Дело в том, что продукт содержит большое количество простых сахаров, которые могут вызвать резкий скачок уровня глюкозы в крови.

"При диабете, даже в период ремиссии, допустимая порция составляет не более 100 граммов в день. И только после консультации с лечащим врачом-эндокринологом", – отметила эксперт.

Пациентам с заболеваниями почек тоже лучше отказаться от дыни. Продукт богат калием, и при почечной недостаточности его употребление может нарушить и без того хрупкий электролитный баланс, предупредила Залетова.

Кроме того, не рекомендую есть дыню во время обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит, холецистит и колит. Грубая клетчатка и органические кислоты в составе продукта могут сильно раздражать воспаленную слизистую и усугублять симптомы.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог

Осторожнее надо быть и тем, у кого диагностирован поллиноз. В большинстве случаев организм реагирует на дыню перекрестно с аллергенами пыльцы злаковых и сорных трав, такими как, например, полынь и амброзия.

Также в группе риска дети до 3 лет. Их пищеварительная система еще незрелая, поэтому высок риск возникновения трудностей с перевариванием. Кроме того, ранние плоды могут содержать много нитратов, с которыми детскому организму справиться сложнее, чем взрослому, подчеркнула врач.

Однако даже относительно здоровый человек может столкнуться с неприятными последствиями после употребления дыни. Чаще всего такое происходит, когда ее сочетают с другими продуктами, особенно мясными и молочными. Это может привести к вздутию, тяжести, кишечным коликам и диарее. Поэтому продукт лучше есть либо за 2 часа до, либо через 2 часа после основного приема пищи.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог

Разумная порция для здорового человека составляет 200–300 граммов в день. Употребление большего количества может дать сильный слабительный эффект из-за высокого содержания клетчатки, предупредила Залетова.

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