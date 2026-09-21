Продюсер Дворцов заявил, что Стас Михайлов не изменял жене

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Певец Стас Михайлов и его жена Инна расстались не из-за измен супруга. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на комментарий продюсера Сергея Дворцова, который приближен к окружению семьи артиста.

Дворцов рассказал, что супруги решили "пойти своими дорогами". При этом, по его словам, Михайловы остались хорошими друзьями.

"За столько лет совместной жизни они дали друг другу много и даже больше. Я уверен, что, может, конечно, и будет совместный фит дальше на сцене у них, но не факт. Причина расставания – отношения изжили себя, так сказать", – добавил продюсер.

О расставании с певцом Михайлова сообщила 21 сентября, в день рождения младшего ребенка. В своей публикации она заявила, что больше не имеет отношения к нынешнему образу и внешнему виду артиста. Сам исполнитель пока не давал комментариев на эту тему.

Михайловы были в отношениях 20 лет, из них 10 лет в браке. За это время у супругов родились две дочери – Иванна и Мария.

