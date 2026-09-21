Продюсер Рудковская обвинила Беляева в плагиате при создании номера для Дмитриенко

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Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале заявила, что музыкант Антон Беляев использовал чужую идею и аранжировку при подготовке англоязычной версии песни "Седая ночь" для Вани Дмитриенко.

Поводом для претензий стало выступление Дмитриенко на закрытии Международного фестиваля молодежи, где он исполнил композицию Silver Night. Продюсером номера выступил Беляев.

По словам Рудковской, этот номер ранее был разработан для Димы Билана. Поступок коллеги она назвала "мелочной гадливостью", "подставой артисту" и "плевком под ноги" Билану.

Она пояснила, что весной автор Август Сентябрев сделал с использованием искусственного интеллекта видео, в котором рэпер Канье Уэст на английском исполняет "Седую ночь". Ролик стремительно разошелся по сети, и тогда Билан предложил Сентябреву совместный проект. Они вместе доработали композицию, оформили права и первыми дали ей сценическую жизнь.

Рудковская утверждает, что постановка номера Дмитриенко повторяет элементы ранее созданной версии.

"Ты же содрал все! Хор, бит, тяга аранжировки были полностью придуманы Августом. Ты взял и присвоил себе чужую работу (интеллектуальную), которую люди за собой закрепили, обкатали", – заключила она, обращаясь к Беляеву.

Ранее заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА Елена Гринь заявила, что создатель ИИ-версии песни "Седая ночь" не может автоматически считаться обладателем авторских прав на сгенерированную композицию. По ее словам, права на оригинальную песню остаются у правообладателей. После судебных разбирательств они принадлежат наследникам Юрия Шатунова, прежде всего его супруге.

