16 человек пострадали в ДТП с автобусом в Самарской области

Фото: MAX/"ГУ МВД России по Самарской области"

16 человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Авария произошла вечером 21 сентября на 967-м километре трассы М-5 "Урал". Как рассказали в ГУ МВД России по региону, у автобуса Peugeot, следующего из Тольятти в Жигулевск, взорвалось колесо. После этого транспортное средство отбросило на встречную полосу, а следом на свою полосу.

В результате автобус, курсирующий по маршруту № 137, врезался в металлическое ограждение и перевернулся.

"Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное. В настоящий момент медицинские службы продолжают оказывать им помощь. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения", – рассказали в ведомстве.

Ранее 8 автомобилей столкнулись на 104-м километре МКАД. По предварительным данным, грузовик Sollers ехал по обочине и влетел в машины, стоявшие в очереди на заправку.

В результате два человека погибли, еще один пострадал. В прокуратуре Москвы уточнили, что водитель грузовика в момент аварии находился в нетрезвом состоянии.

