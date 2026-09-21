21 сентября, 19:00Происшествия
16 человек пострадали в ДТП с автобусом в Самарской области
Фото: MAX/"ГУ МВД России по Самарской области"
16 человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Авария произошла вечером 21 сентября на 967-м километре трассы М-5 "Урал". Как рассказали в ГУ МВД России по региону, у автобуса Peugeot, следующего из Тольятти в Жигулевск, взорвалось колесо. После этого транспортное средство отбросило на встречную полосу, а следом на свою полосу.
В результате автобус, курсирующий по маршруту № 137, врезался в металлическое ограждение и перевернулся.
"Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное. В настоящий момент медицинские службы продолжают оказывать им помощь. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения", – рассказали в ведомстве.
Ранее 8 автомобилей столкнулись на 104-м километре МКАД. По предварительным данным, грузовик Sollers ехал по обочине и влетел в машины, стоявшие в очереди на заправку.
В результате два человека погибли, еще один пострадал. В прокуратуре Москвы уточнили, что водитель грузовика в момент аварии находился в нетрезвом состоянии.
Виновника аварии с двумя погибшими на МКАД задержали