Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 19:00

Происшествия

16 человек пострадали в ДТП с автобусом в Самарской области

Фото: MAX/"ГУ МВД России по Самарской области"

16 человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Авария произошла вечером 21 сентября на 967-м километре трассы М-5 "Урал". Как рассказали в ГУ МВД России по региону, у автобуса Peugeot, следующего из Тольятти в Жигулевск, взорвалось колесо. После этого транспортное средство отбросило на встречную полосу, а следом на свою полосу.

В результате автобус, курсирующий по маршруту № 137, врезался в металлическое ограждение и перевернулся.

"Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное. В настоящий момент медицинские службы продолжают оказывать им помощь. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения", – рассказали в ведомстве.

Ранее 8 автомобилей столкнулись на 104-м километре МКАД. По предварительным данным, грузовик Sollers ехал по обочине и влетел в машины, стоявшие в очереди на заправку.

В результате два человека погибли, еще один пострадал. В прокуратуре Москвы уточнили, что водитель грузовика в момент аварии находился в нетрезвом состоянии.

Виновника аварии с двумя погибшими на МКАД задержали

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика