Суд арестовал водителя Bentley, виновного в смертельном ДТП с мотоциклистом в столице

Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский районный суд Москвы арестовал Кристину Борисову, обвиняемую в смертельном ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

"19 сентября 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Борисовой Кристины Константиновны", – говорится в сообщении.

Борисовой предъявлено обвинение по пункту "в" части 4 статьи 264 УК РФ.

По версии следствия, вечером 17 сентября на улице Большие Каменщики Борисова за рулем автомобиля Bentley столкнулась с мотоциклом BMW. Водитель мотоцикла получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Также сообщалось, что Борисову лишили водительских прав еще в конце октября 2025 года сроком на год. За 6 лет женщина отметилась как минимум в 7 ДТП. Ее штрафовали за выезд на встречку через сплошную, за заклеенные грязью номера на Bentley, причем дважды.

Весной 2026-го ее два раза ловили за рулем без прав, выписав 30 и 50 тысяч рублей штрафа. По информации СМИ, в последней аварии она повернула налево там, где это запрещено.

