Москва будет развивать туротрасль вместе с партнерами из КНР и Казахстана

Фото: пресс-служба Мостуризма

Москва ежегодно расширяет международное сотрудничество в сфере туризма. Об этом сообщила заммэра российской столицы Наталья Сергунина.

17 и 18 сентября было подписано три меморандума о совместном развитии индустрии гостеприимства — с представителями Казахстана и Всемирной федерации туристических городов, базирующейся в Пекине.

"Новые соглашения предполагают укрепление деловых связей между профильными организациями, обмен опытом и взаимную поддержку отраслевых проектов. Эти договоренности помогут привлечь в Москву еще больше иностранных путешественников", – отметила Сергунина.

Меморандум с Всемирной федерацией туристических городов заключен 17 сентября, во время презентации в Китайском культурном центре в Москве, организованной Управлением по делам культуры и туризма Пекина. Стороны договорились объединить усилия для развития отрасли в целом, а также для продвижения туристических возможностей российской столицы.

18 сентября на туристическом форуме в Астане подписано два партнерских документа с коллегами из Казахстана. В столичную делегацию вошли представители комитета по туризму Москвы, кинопарка "Москино" и бизнес-сообщества. Достигнутые соглашения нацелены на увеличение взаимного турпотока и повышение качества услуг для путешественников.

Ранее в этом году меморандум о сотрудничестве был заключен с Шэньчжэнем – одним из крупнейших городов и технологических центров Китая. Он предусматривает расширение контактов между профильными специалистами, проведение совместных выставок, форумов, деловых миссий и обмен лучшими практиками.

До 9 октября в Москве принимают заявки на премию "Путеводная звезда". Ее вручают тем, кто благодаря своему таланту и упорной работе делает город еще привлекательнее для миллионов российских и зарубежных туристов.

Премия помогает продвигать современные решения и успешные практики во всех ключевых направлениях индустрии – от гостиничного бизнеса до экскурсионных программ и цифровых продуктов. Заполнить форму для участия можно на портале "Russpass. Бизнес".

Между тем с начала 2026 года Москва провела 12 региональных бизнес-миссий для развития внутреннего туризма. На выездных мероприятиях столица рассказывала о своих туристических возможностях и вела B2B-переговоры, укрепив сотрудничество с Волгоградской, Тульской, Свердловской, Саратовской, Ростовской, Иркутской, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областями, Хабаровским и Пермским краями и Санкт-Петербургом.