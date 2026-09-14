В Москве прошло более 50 фотовыставок, посвященных разным регионам России

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Свыше 50 фотовыставок, посвященных российским регионам, прошло на стендах Московской дирекции массовых мероприятий с 2022 года. Их увидели почти 3 миллиона человек, передает портал мэра и правительства столицы.

География экспозиций охватывает всю страну – от Калининграда до Камчатки, от полярного круга до Крыма. Некоторые выставки знакомили горожан с туристическим потенциалом регионов: достопримечательностями Тверской и Оренбургской областей, Нового Уренгоя, Нижнего Новгорода, Кавказа и Республики Хакасии, а также с природой, культурой и диким миром Карачаево-Черкесии и России в целом.

Одной из таких выставок стала экспозиция "Курский характер. Послесловие", которую можно было увидеть на Гоголевском бульваре в мае 2025 года. Она была приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Организаторы посвятили ее волонтерам, спасателям, медицинским работникам и жителям Курской области.

К 80-летию образования Калининградской области прошла выставка "Победой рожденная". Она была представлена Калининградским областным историко-художественным музеем. В экспозицию вошли свыше 50 архивных снимков и современных кадров, рассказывающих о штурме Кенигсберга, первых переселенцах и современных достижениях региона в разных областях.

К 12-летию воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией организовали выставку о самых важных местах полуострова. Фотографии показывали события Крымской весны 2014 года, рассказывали о реализации особых инфраструктурных проектов и атмосфере гостеприимства.

В августе 2026 года на Гоголевском бульваре открылась выставка к 105-летию Республики Коми. Она раскрывала три образа региона: северную природу, историю освоения края и культуру местных жителей. Посетителям продемонстрировали известные столбы выветривания на плато Маньпупунер в Печоро-Илычском заповеднике, природу, крупные и небольшие населенные пункты.

В том же месяце на Тверском бульваре прошла выставка, посвященная 175-летию Самарской губернии и 440-летию Самары. Кадры демонстрировали природу, рассказывали о промышленности региона, его вкладе в космическую отрасль. Также внимание уделили истории Куйбышева в годы Великой Отечественной войны, памятникам архитектуры и современной культуре.

Выставки на стендах Московской дирекции массовых мероприятий готовят как государственные ведомства, так и коммерческие организации. Экспозиции размещаются на бульварах и улицах столицы, что позволяет познакомиться с ними широкой аудитории горожан и гостей города.

Ранее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" заработала художественная выставка "Дикоросы". На полотнах изображены дикорастущие травы, ягоды и цветы. В частности, впервые в экспозиции представлены алтей лекарственный и термопсис ланцетный.

