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14 сентября, 11:09

Общество

В Москве пройдет более 500 бесплатных экскурсий ко Всемирному дню туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 25 по 27 сентября в столице пройдет культурно-просветительская акция "Московские истории", приуроченная ко Всемирному дню туризма. Она объединит свыше 160 локаций – от музеев и театров до старинных усадеб, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В течение трех дней для горожан и туристов проведут больше 500 экскурсий. Гиды расскажут об исторических событиях, архитектурных шедеврах, знаменитых жителях, гастрономии Москвы и многом другом", – отметила Сергунина.

Записаться на экскурсии можно до 16 сентября в туристическом сервисе Russpass.

Например, участники акции побывают за кулисами Центрального академического театра Российской армии. Они узнают об особенностях декора здания – яркого образца сталинского ампира, а также о творческом пути выдающихся артистов.

На прогулке по Китай-городу можно будет познакомиться с историей одного из древнейших районов столицы. Другой маршрут пролегает по станциям метро, в оформлении которых запечатлен подвиг народа в годы Великой Отечественной войны.

Любителей литературы ждет экскурсия по усадьбе Льва Толстого в Хамовниках, а поклонники спорта оценят тур по Большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники".

Для детей и подростков подготовили экскурсии по новой территории Московского зоопарка и квест по любимым местам Александра Пушкина.

Участники гастрономического путешествия узнают, где придумали фирменный рецепт столичного оливье и какие блюда московских шеф-поваров пришлись по вкусу Федору Достоевскому и Антону Чехову.

Кроме того, в этом году впервые организуют экскурсии для слабовидящих людей. Одна из них посвящена Майе Плисецкой – одной из величайших балерин XX века. Маршрут объединит места, связанные с примой: от Большого театра и дома, где жила знаменитая танцовщица, до сквера, названного в ее честь. Погрузиться в рассказ о том, как партии Плисецкой изменили мир балета, помогут музыкальные записи, ароматы и тактильные предметы.

С 2020 года в рамках акции провели почти 4 тысячи экскурсий, к которым присоединились 94 тысячи человек.

Ранее в столице подвели итоги просветительского проекта "Москва. Традиции. Люди". Участниками краеведческих лекций и пешеходных экскурсий стали более 1,2 тысячи человек. С февраля 2026 года участникам проекта рассказывали об этапах развития разных районов и судьбах известных жителей, в том числе участников Великой Отечественной войны, деятелей культуры и искусства.

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