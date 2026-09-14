Минтранс РФ до конца года определит города для эксперимента по доставке дронами

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Минтранс России до конца года определит города, где пройдет эксперимент по доставке грузов с помощью дронов. Об этом глава ведомства Андрей Никитин рассказал на лекции просветительского марафона "Знание. Первые", которая прошла на полях Международного форума молодежи.

"Объявлен конкурс, и до конца года мы определим первые российские города, где доставка также будет делаться при помощи беспилотников", – передает слова министр РИА Новости.

Между тем законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС), который урегулирует порядок такой доставки, планируется внести в Госдуму в течение ближайших нескольких недель.

По словам Никитина, ключевая задача будущего закона – распределение ответственности между производителем, оператором и диспетчером, который контролирует безопасность беспилотника. Как отметил глава Минтранса, по этому пункту практически обо всем удалось договориться с ГИБДД и надзорными органами.

Ранее основатель кафе на балконе жилого дома в Москве Петр Мартюк создал первый в мире аэростат для доставки пирогов. Чтобы поднять груз вместе с коробкой и корзиной, необходим воздушный шар диаметром 90 сантиметров, наполненный газом с плотностью меньшей, чем плотность окружающего воздуха. Аэростат уже прошел испытания.