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07 июля, 10:15

Безопасность

МВД раскрыло новую схему мошенничества с фейковой доставкой товаров

Фото: depositphotos/belchonock

Если представившийся сотрудником Банка России просит задекларировать чужие деньги или забрать посылку, то это обман. Об этом заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве добавили, что жертва афериста автоматически становится соучастницей преступления. По данным МВД, мошенники также могут представляться сотрудниками финансовых учреждений, правоохранительных органов или спецслужб.

"Напоминаем: государственные организации никогда не предлагают внештатную работу гражданам, а также не просят оказать содействие в проведении "тайных" операций", – подчеркнули в МВД.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Преступники выдают себя за работников управляющих компаний и рассылают сообщения о якобы возврате средств за отопление.

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