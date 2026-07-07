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07 июля, 10:59

Происшествия

Женщина в Екатеринбурге сдала 12-летнюю дочь педофилу, чтобы не прерывать онлайн-роман

Фото: depositphotos/blinow61

Женщина в Екатеринбурге сдала 12-летнюю дочь педофилу, чтобы не прерывать свой интимный онлайн-роман, рассказала Baza лидер движения "Сдай педофила" Анна Левченко.

Для того чтобы контролировать действия ребенка в интернете, женщина завела ей страницу в социальных сетях. Девочка быстро потеряла к ней интерес, однако мать продолжила заходить в аккаунт и общаться от лица ребенка.

В какой-то момент ей написал взрослый мужчина. Женщину не смутило, что он хотел вести интимную переписку с ребенком. Она стала отвечать на сообщение от имени дочери и вела с педофилом детальную переписку. Вскоре мужчина потребовал реальную встречу. Не захотев прервать общение, мать послала к нему дочь, заявив, что "дядя" поможет ей записаться в хороший кружок.

Встречи начали проходить регулярно – мужчина склонял ее к сексу, а затем совершил насилие. Сбежать девочка смогла только ночью, при этом ей пришлось пройти пешком через половину города, чтобы вернуться домой. При этом мать не стала спрашивать у ребенка, что произошло, и просто пошла спать.

О случившемся девочка смогла рассказать только через 6 лет, когда достигла совершеннолетия. Она обратилась к волонтерам движения – сейчас они подали заявление в полицию, чтобы на злоумышленника и мать пострадавшей завели уголовные дела.

Ранее во Флориде полиция нашла 17-летнюю школьницу в шкафу спальни официально зарегистрированного насильника, 30-летнего Алексиса Диаса-Толедо. Девушку искали четыре дня. Сейчас мужчине предъявили обвинения в несоблюдении требований регистрации сексуальных преступников и вмешательстве в опеку над несовершеннолетним.

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