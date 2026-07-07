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07 июля, 11:47

Город

Свыше 400 москвичей приступили к осмотру квартир по реновации на улице Юных Ленинцев

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 400 жителей двух старых домов приступили к осмотру новых квартир по программе реновации на улице Юных Ленинцев в районе Кузьминки на юго-востоке столицы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В Кузьминках предстоит расселить 287 домов по программе реновации – больше, чем в любом другом районе города <...> Всего в рамках действующей программы реновации в Кузьминках новоселами станут более 64 тысяч жителей", – сказал заммэра.

В новостройку должны переехать жители дома 39, корпусов 3 и 4 по Волжскому бульвару. Первыми к осмотру квартир еще в конце прошлого месяца приступили почти 200 жителей 3-го корпуса, а 7 июля к ним присоединились еще более 220 горожан из соседнего 4-го корпуса.

При этом центр информирования по переселению разместили на первом этаже нового здания. Новостройка возведена на месте двух других снесенных зданий – она состоит из одного корпуса с двумя секциями, сказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В ней 192 квартиры жилой площадью более 11 тысяч квадратных метров. В подъездах обустроены помещения для консьержей, колясочные и лифты", – отметил он.

Для комфортного переселения граждане могут бесплатно воспользоваться услугами грузчиков и транспорта при помощи сервиса "Помощь в переезде" на портале mos.ru. Также получить услугу можно в центре информирования по переселению.

Устаревшие дома, из которых переселяются граждане, находятся близко к новому жилому комплексу, что сильно упростит их переезд. Кроме того, москвичи смогут пользоваться уже привычной для них инфраструктурой. Неподалеку находятся детсады и школы, медучреждения, магазины и предприятия сферы услуг. Здесь же существуют автобусные остановки, станции метро "Кузьминки" и "Волжская".

Выбрать время и дату для выбора нового жилья можно при помощи суперсервиса "Переезд по программе реновации". При этом москвичи также смогут забронировать онлайн время и дату подписания необходимых документов, указала глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее возведение нового многоквартирного жилого дома началось по программе реновации в Лефортове на юго-востоке столицы. Дом, рассчитанный на 393 квартиры, появится на месте снесенных зданий на Авиамоторной улице. Общая площадь сооружения превысит 41 тысячу квадратных метров.

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