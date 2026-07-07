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07 июля, 11:55

Шоу-бизнес

Адвокат Блиновской назвала ее жизнь в колонии удовлетворительной

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Жизнь блогера Елены Блиновской в колонии можно назвать удовлетворительной, рассказала РИА Новости ее адвокат Наталья Сальникова.

"Она делает то, что должна", – подчеркнула юрист.

Второй кассационный суд общей юрисдикции приступил к рассмотрению жалоб на приговор Блиновской, однако оно было отложено до 29 июля. Поводом для этого послужило приобщение дополнительных жалоб.

Блогер была задержана в апреле 2023 года. Она занижала свои доходы через 18 организаций и 3 ИП, уклоняясь таким образом от уплаты налогов.

В марте 2025 года ее приговорили к 5 годам колонии по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежа, а также назначили штраф в миллион рублей. От ответственности за налоговые преступления ее освободили по истечении срока давности.

Защита просила об отсрочке наказания до совершеннолетия детей блогера, однако суд отказал и смягчил срок до 4,5 года. В результате Блиновскую отправили отбывать наказание в исправительную колонию № 5 в Московской области.

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