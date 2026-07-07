Минприроды: данные из Красной книги России можно удалить только по приказу

Фото: ТАСС/Zuma

Удалить данные из Красной книги России можно лишь на основании приказа Минприроды после решения комиссии. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе министерства.

"Сначала информация о состоянии вида собирается учеными. Но перед тем, как удалить данные из списка краснокнижных видов, решение об исключении принимают по итогам секции экспертов, далее утверждают на комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам, а затем оно должно быть подтверждено приказом Минприроды России", – рассказали в ведомстве.

Собеседник агентства подчеркнул, что обновление перечня краснокнижных видов – непрерывный процесс. Постоянный мониторинг позволяет своевременно реагировать на изменения: усиливать охрану, повышать приоритет защиты либо исключать вид из списка, если его популяция возросла и ей уже ничего не угрожает.

Также в Минприроды добавили, что российские ученые собирают данные и о вымерших видах по всей стране и за ее пределами. Однако подобные списки пока не получили официального статуса, поскольку установить точный год вымирания того или иного вида очень сложно.

Ранее сообщалось, что в России появится "Черная книга" растений, угрожающих народному, сельскому и лесному хозяйствам. В нее войдут более 500 видов растений. Выпуск запланирован на 2026 год.