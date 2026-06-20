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20 июня, 09:04

Общество

В России появится "Черная книга" растений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские ученые готовят к публикации "Черную книгу" растений, угрожающих народному, сельскому и лесному хозяйствам. Выпуск запланирован на 2026 год, рассказал директор единого научного центра Минприроды России ФГБУ "ВНИИ Экология" Александр Закондырин в беседе с РИА Новости.

По его словам, работа над изданием ведется с коллегами из Ботанического сада Российской академии наук (РАН). В частности, сейчас ведется формирование книги, в которую войдут более 500 видов растений.

Эколог также упомянул, что ранее были обновлены Красные книги по животным и растениям – в 2021 и 2024 годах соответственно.

На сегодняшний день в стране уже издана "Черная книга флоры Средней России", содержащая список агрессивных чужеродных растений, вытесняющих местные виды. По данным сайта издания, в мире насчитывается более 300 таких растений в 57 странах, а в средней полосе России их пока 52. Этот список постоянно расширяется.

Ранее в Московской области ввели ответственность за незаконную добычу, сбор и продажу грибов, занесенных в Красную книгу региона. Охранные нормы коснулись редких видов данного царства, включая трутовик овечий, саркосому шаровидную, полубелый гриб.

Штрафы для граждан составят от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30, для юрлиц – от 50 до 100. За повторное нарушение в течение года размер штрафов увеличится.

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