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11 августа, 07:44

Происшествия

В Якутии больше двух недель продолжаются поиски пропавшего в тайге мужчины

Фото: телеграм-канал "Служба спасения Якутии"

Спасатели уже более двух недель ищут мужчину, пропавшего в тайге Якутии. Они находят следы его пребывания, однако обнаружить самого мужчину пока не удалось, сообщила служба спасения региона.

Уточняется, что мужчина 1978 года рождения 26 июля выехал на тракторе из села Чкалов Нюрбинского района и сбился с пути. Транспорт спасатели впоследствии нашли, но самого пропавшего рядом не оказалось.

Следы мужчины обнаружили на просеках, однако в густом лесу они теряются. По словам начальника Нюрбинского поисково-спасательного отряда Афанасия Ноева, пропавший постоянно перемещается на большие расстояния.

"Он ходит очень много, практически не останавливается. Однажды следы привели нас в лесную избушку – он там был. В другой раз поисковики нашли место, где он ночевал в лесу. Из-за того, что мужчина постоянно перемещается на большие расстояния, вести преследование крайне сложно", – сказал Ноев.

Первые 14 дней мужчину непрерывно искали спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда. Затем к ним присоединились специалисты из Верхневилюйского отряда. Поиски продолжаются пешком и с использованием беспилотника.

Ранее семья из трех человек – мужчина, женщина и восьмилетний ребенок – пропала во время сплава на лодке по реке Кан в Красноярском крае. Вскоре полицейские и спасатели обнаружили их, угрозы для жизни и здоровья нет, семью доставили домой в Зеленогорск.

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