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11 августа, 08:07

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Роспотребнадзор: школьные рюкзаки должны изготавливаться из контрастных материалов

Роспотребнадзор перечислил требования к школьным рюкзакам

Фото: depositphotos/Valerii_Honcharuk

Школьные рюкзаки должны иметь светоотражающие элементы и изготавливаться из материалов контрастных цветов. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что светоотражающие детали должны располагаться на передней и боковых поверхностях, а также на верхнем клапане рюкзака. Все сведения на изделии должны быть указаны на русском языке и содержать информацию о возрасте пользователя, товаре, производителе и стране изготовления.

Рюкзак также должен иметь широкие мягкие регулируемые лямки. Для младших школьников обязательна ортопедическая спинка с жесткой вставкой, которая обеспечивает плотное прилегание к спине и помогает равномерно распределять вес учебников.

Ранее сообщалось, что в текущем году сборы первоклассника обойдутся семье в среднем в 30–50 тысяч рублей. Базовый набор включает школьную и спортивную форму, обувь, рюкзак, пенал, ручки, карандаши, тетради и канцелярские принадлежности.

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