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11 августа, 09:41

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Эксперт Мокрышева: недостаток активности и плохое питание могут привести к предиабету

Россиянам рассказали о главных причинах развития предиабета

Фото: depositphotos/terovesalainen

Особенности современного образа жизни могут стать причиной развития предиабета. Об этом в беседе с РИА Новости заявила директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

Специалист выделила несколько главных причин, связанных с повседневными привычками человека. В их числе – слабая физическая активность, которую также называют гиподинамией. Кроме того, на развитие состояния влияет скудное питание, включающее переработанные продукты и сахара.

Отдельно эксперт отметила состояние хронического стресса и перенесенные инфекции – эти факторы также способны запустить патологические процессы в организме.

Помимо образа жизни, на вероятность возникновения предиабета и последующего сахарного диабета второго типа влияют наследственная предрасположенность, возраст и наличие лишнего веса, добавила Мокрышева.

Ранее детский эндокринолог НИКИ детства Джульетта Мкртычева заявила, что число детей с сахарным диабетом в России растет. На повышенный сахар у ребенка может указывать постоянная жажда, частое мочеиспускание и сильное снижение веса. При наличии этих признаков следует как можно скорее обратиться к врачу.

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