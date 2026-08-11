Посольство Японии обновило требования к документам на визу для россиян

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Посольство Японии в России обновило требования к документам для получения визы. Существенные изменения коснулись подтверждения занятости и финансового положения заявителей, следует из информации на сайте дипмиссии.

Трудоустроенным теперь необходимо предоставить оригинал справки с места работы с печатью и подписью сотрудника. В документе должны быть указаны должность, период работы и заработная плата, справка должна быть составлена на русском или английском языке. Если размер оклада не указан, дополнительно потребуется справка 2-НДФЛ.

Для индивидуальных предпринимателей, самозанятых и работающих по договору ГПХ предусмотрен отдельный перечень документов, подтверждающих их занятость и доходы. Студентам необходимо предоставить справку с места учебы, пенсионерам – копию пенсионного свидетельства, а безработным – оригинал банковской справки об остатке денежных средств с печатью и подписью сотрудника.

При оформлении визы для несовершеннолетнего потребуется спонсорское письмо, документ о родстве со спонсором, справка с места его работы с указанием должности и оклада, а также банковская справка об остатке средств.

В посольстве подчеркнули, что справки по кредитным счетам, распечатанные справки из личного кабинета и онлайн-выписки банков не принимаются. Все необходимые документы должны быть собраны в полном объеме, иначе заявление не примут к рассмотрению.

"В случае если в визовой анкете или представленных документах будет указана информация, несоответствующая действительности, в выдаче визы будет отказано и нельзя будет подать заявление повторно в течение 6 месяцев с даты проставления отказа", – уточнили в посольстве.

Ранее в АТОР сообщили, что российские туроператоры фиксируют ухудшение ситуации с оформлением шенгенских виз в Грецию летом 2026 года. Увеличились сроки рассмотрения и доля отказов, в том числе по туристам с подтвержденными турами. По данным ассоциации, у некоторых операторов отказы выросли с 0,1–0,4% до 2–2,5%, а отдельные крупные игроки сообщают о 50% отказов на пике сезона.