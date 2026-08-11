Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 15:25

Туризм

Посольство Японии обновило требования к документам на визу для россиян

Фото: 123RF.com/alicephoto

Посольство Японии в России обновило требования к документам для получения визы. Существенные изменения коснулись подтверждения занятости и финансового положения заявителей, следует из информации на сайте дипмиссии.

Трудоустроенным теперь необходимо предоставить оригинал справки с места работы с печатью и подписью сотрудника. В документе должны быть указаны должность, период работы и заработная плата, справка должна быть составлена на русском или английском языке. Если размер оклада не указан, дополнительно потребуется справка 2-НДФЛ.

Для индивидуальных предпринимателей, самозанятых и работающих по договору ГПХ предусмотрен отдельный перечень документов, подтверждающих их занятость и доходы. Студентам необходимо предоставить справку с места учебы, пенсионерам – копию пенсионного свидетельства, а безработным – оригинал банковской справки об остатке денежных средств с печатью и подписью сотрудника.

При оформлении визы для несовершеннолетнего потребуется спонсорское письмо, документ о родстве со спонсором, справка с места его работы с указанием должности и оклада, а также банковская справка об остатке средств.

В посольстве подчеркнули, что справки по кредитным счетам, распечатанные справки из личного кабинета и онлайн-выписки банков не принимаются. Все необходимые документы должны быть собраны в полном объеме, иначе заявление не примут к рассмотрению.

"В случае если в визовой анкете или представленных документах будет указана информация, несоответствующая действительности, в выдаче визы будет отказано и нельзя будет подать заявление повторно в течение 6 месяцев с даты проставления отказа", – уточнили в посольстве.

Ранее в АТОР сообщили, что российские туроператоры фиксируют ухудшение ситуации с оформлением шенгенских виз в Грецию летом 2026 года. Увеличились сроки рассмотрения и доля отказов, в том числе по туристам с подтвержденными турами. По данным ассоциации, у некоторых операторов отказы выросли с 0,1–0,4% до 2–2,5%, а отдельные крупные игроки сообщают о 50% отказов на пике сезона.

Читайте также


туризм

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика