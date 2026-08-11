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11 августа, 18:42

Шоу-бизнес

Нонна Гришаева поздравила мужа Александра Нестерова с 43-летием

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Булкин

Актриса Нонна Гришаева эмоционально поздравила своего мужа режиссера Александра Нестерова с 43-летием. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на публикацию артистки в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Она пожелала ему быть счастливым и избежать кризисов среднего возраста, а также призналась ему в любви.

"Светить, мой лев, и никаких гвоздей. Люблю – вот лозунг мой. И солнца!...И моря", – написала Гришаева.

Актриса вышла замуж за Нестерова в 2006 году. Она познакомилась с ним после детского спектакля в театре "Квартет И", на который привела дочь Анастасию от первого брака. Гришаева рассказала, что ей очень понравилась игра Нестерова, поэтому она решила поблагодарить его лично.

Артисты год общались как друзья. В этот период Гришаева тяжело переживала неудачи в личной жизни и не думала о новом браке. Тем не менее позднее она вышла замуж за Нестерова, у пары также появился сын Илья.

До этого актриса был супругой коллеги Антона Дерова. Артисты развелись, когда их дочери Анастасии было 5 лет. Гришаева отмечала, что Деров мало принимал участия в воспитании ребенка.

Ранее актриса Зепюр Брутян рассказала, что занимается строительством загородного дома, пока ее супруг, актер Павел Прилучный, снимается в кино. Она призналась, что изначально была уверена в своих силах: планировала продумать каждую деталь и контролировать все этапы строительства. Однако вскоре выяснилось, что это не так просто. Несмотря на стресс, девушка старается сохранять оптимизм.

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