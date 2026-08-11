Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на Ямайке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Избирательный участок № 8366 будет работать в российском посольстве на Ямайке в дни голосования на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии РФ.

Участок будет работать 20 сентября с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 16:00 20 сентября до 04:00 21 сентября по московскому). Для голосования при себе необходимо иметь внутренний или заграничный паспорт гражданина РФ.

Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будет проводиться в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В эти же даты пройдут и иные совмещенные с голосованием выборы и референдумы, которые назначены на 20-е число.

Россияне, которые в это время будут находиться за рубежом, смогут проголосовать на избирательных участках при российских диппредставительствах как минимум в 31 стране мира. В список вошли такие государства, как Болгария, Великобритания, Казахстан, Южная Корея, Япония, Египет, США и другие. При этом в Белоруссии откроются 7 избирательных участков.

