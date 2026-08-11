Агентство "Москва": один человек погиб в ДТП на улице Самуила Маршака

Фото: Москва 24

Один человек погиб в результате столкновения двух грузовых и одного легкового автомобиля на улице Самуила Маршака. Об этом Агентству "Москва" сообщил информированный источник.

ДТП на западе столицы произошло 11 августа. В результате аварии движение транспорта в оба направления временно перекрыто. В связи с этим автомобилистов призывали быть внимательнее. Также их просили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее авария произошла на внутренней стороне ТТК в районе съезда на проспект Мира. В столичном Дептрансе заявляли, что из-за ДТП движение на магистрали было затруднено на 3,6 километра, автомобили двигались по двум полосам из четырех.

Спустя время стало известно, что в результате столкновения грузового автомобиля и мотоцикла на внутренней стороне ТТК погибла женщина. По данным СМИ, погибшая – 47-летняя мотоблогер, моушен-дизайнер Татьяна. Она ехала на желтом мотоцикле RACER SKYWAY и попала в слепую зону самосвала.

При этом за 1,5 месяца до этого девушка выжила после аварии в районе "Москва-Сити". В тот раз ее увезли в реанимацию, а затем установили в плечо титановый имплант.

