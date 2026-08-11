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11 августа, 10:47

Происшествия

Мотоблогер погибла в ДТП на ТТК в районе съезда на проспект Мира

Фото: Москва 24

В результате столкновения грузового автомобиля и мотоцикла на внутренней стороне Третьего транспортного кольца погибла женщина-мотоциклист, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла у дома 4 во 2-м Крестовском переулке. По предварительным данным, грузовик и мотоцикл столкнулись на съезде на проспект Мира. Женщина скончалась на месте до приезда медиков.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Движение на участке затруднено, водителей просят выбирать маршруты объезда. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

По данным SHOT, погибшая – 47-летняя мотоблогер, моушн-дизайнер Татьяна. Она ехала на желтом мотоцикле RACER SKYWAY и попала в слепую зону самосвала. При этом за 1,5 месяца до этого Татьяна выжила после аварии в районе "Москва-Сити". В тот раз ее увезли в реанимацию, а затем установили в плечо титановый имплант.

Авария на внутренней стороне ТТК в районе съезда на проспект Мира произошла утром во вторник, 11 августа. В столичном Дептрансе отмечали, что из-за ДТП движение на магистрали было затруднено на 3,6 километра, автомобили двигались по двум полосам из четырех. Водителей призывали учитывать эти ограничения при планировании поездки.

Движение на ТТК в районе съезда на проспект Мира затруднено из-за смертельной аварии

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