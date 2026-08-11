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11 августа, 14:25

Происшествия

Фигуранта дела о поставках некачественной тушенки для участников СВО доставили в Москву

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Бизнесмена Дмитрия Мизгира, задержанного в Белоруссии в рамках расследования дела о поставках сотен тонн некачественной тушенки для участников СВО, доставили в Москву. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Мизгир является ключевым фигурантом уголовного дела. В июле 235-й гарнизонный военный суд арестовал его, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

По данным СМИ, около трех месяцев бизнесмен находился в розыске, после чего был задержан сотрудниками КГБ Белоруссии.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал замначальника управления беспилотных систем Минпромторга Аллу Половченю по делу о растрате в особо крупном размере. Фигурантами также стали заместитель директора по развитию ГК "Эфко" Екатерина Кустова и директор по развитию управляющей компании Владислав Романцев, им вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Расследование связано с проектом "Транспорт будущего", который занимается разработкой беспилотников. Ранее в рамках дела арестован гендиректор компании Юрий Козаренко.

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