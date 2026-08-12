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12 августа, 05:50

Политика

Более 40 стран призвали заранее уведомлять о запусках баллистических ракет

Фото: ТАСС/Zuma

США, Германия, Испания, Норвегия и еще 37 государств выступили с совместным заявлением, в котором призвали страны заблаговременно оповещать о запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и ракет-носителей. Документ размещен на сайте постпредства США при ООН.

В заявлении стран-подписантов говорится, что недавние испытания ракет в Тихоокеанском регионе не соответствовали стандартной практике уведомления, принятой большинством государств. Авторы документа считают, что проведение испытаний баллистических ракет, способных нести ядерный заряд, без достаточного заблаговременного уведомления опасно и нарушает мир и безопасность стран, находящихся вблизи этих испытаний.

Подписанты подчеркнули, что все государства, особенно ядерные державы, должны уведомлять о пусках МБР, БРПЛ и ракет-носителей не менее чем за 24 часа. В уведомлении следует указывать класс ракеты, окно пуска, район старта и планируемое направление.

Отдельно в заявлении отмечена необходимость "четких извещений для пилотов и моряков" в соответствии с международными стандартами, в том числе в предполагаемых зонах падения.

Авторы документа подчеркнули, что устоявшиеся транспарентные договоренности об уведомлениях не ограничивают потребности стран в военном развитии или оперативные нужды. Напротив, они снижают риск просчетов, укрепляют доверие и демонстрируют общую приверженность безопасности.

В заявлении также подтверждается готовность "работать со всеми странами по усилению и расширению рамок уведомлений", а также привлекать к ответственности тех, чьи действия не соответствуют их обязанностям.

Заявление подписали Австралия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Польша, Южная Корея, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Швеция, Япония и другие страны. Россия при этом в списке не значится.

Ранее СМИ сообщали, что Северная Корея выпустила снаряд в сторону Японского моря. По информации журналистов, запущенный снаряд являлся баллистической ракетой. Предполагалось, что она уже упала, однако где именно – не уточнялось.

В мае подразделения Вооруженных сил РФ запустили ракеты "Ярс" и "Циркон" в рамках учений ядерных сил. МБР "Ярс" была запущена с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. В свою очередь, экипаж фрегата из акватории Баренцева моря произвел запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" по полигону Чижа.

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