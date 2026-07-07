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Политика

США предложили Китаю диалог о контроле над вооружениями после ракетного пуска

Фото: depositphotos/jackmalipan

США призвали Китай к предметному диалогу о контроле над вооружениями после того, как зафиксировали испытательный пуск китайской межконтинентальной баллистической ракеты. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.

Ранее министерство обороны КНР сообщило об успешном запуске стратегической ракеты с макетом боеголовки с подводной лодки. В Пекине подчеркнули, что испытание носило плановый характер в рамках ежегодной программы учений и не было нацелено против какого-либо конкретного государства.

В Госдепе отметили, что ракета была без боевой части и в итоге упала в южной части Тихого океана. Вашингтон настаивает на том, чтобы Китай присоединился к содержательным переговорам по контролю над вооружениями и взял на себя обязательство регулярно уведомлять обо всех пусках межконтинентальных баллистических ракет и космических запусках.

По мнению американской стороны, такие шаги соответствовали бы обязательствам, уже принятым остальными членами "ядерной пятерки".

До этого сообщалось, что США и Япония договорились об ускорении совместной разработки и производства ракет AMRAAM класса "воздух – воздух" и SM 3 Block IIA. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам переговоров министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми и главы Пентагона Пита Хегсета.

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