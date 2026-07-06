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06 июля, 22:34

Политика

Лантратова обратилась в ООН после атаки ВСУ по автобусу в Белгородской области

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения в ООН после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Белгородской области. Об этом омбудсмен написала в MAX.

"Направили очередные обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсека ООН Ванессе Фрезье <…>. Снова пострадали мирные жители, снова серьезные ранения у детей", – сказала Лантратова.

По ее словам, у годовалой девочки зафиксированы множественные непроникающие осколочные ранения. Ее состояние оценивается как тяжелое. 10‑летний мальчик получил минно‑взрывную травму и акустическую травму, а 16-летний юноша госпитализирован с осколочным ранением голени.

Лантратова подчеркнула, что находится на связи с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой.

Об обстреле автобуса на трассе Никольское – Таврово Белгородского округа стало известно 6 июля. В результате пострадали 7 человек, в том числе дети. Глава Белгородской области Александр Шуваев взял под личный контроль процесс восстановления пострадавших.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник резко осудил атаку ВСУ на пассажирский автобус. Следственный комитет России также начал расследование инцидента.

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