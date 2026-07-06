Врач Богомолова: укус овода может привести к распространению личинок в тканях

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С наступлением теплого времени года в России происходит активизация различных насекомых, включая комаров, мошек, мух, слепней, ос и оводов. О том, как защититься от укусов и что делать в случае их получения, рассказала врач-терапевт Дарья Богомолова в беседе с "Газетой.ру".

Среди всего разнообразия беспозвоночных особую опасность представляют оводы, поскольку их укусы могут привести к миазу – заболеванию, при котором личинки развиваются в тканях человека.

"При кожной форме на месте укуса появляется болезненный узелок, иногда возникает ощущение движения под кожей", – предупредила эксперт.

Укусы комаров, как правило, неопасны из-за отсутствия яда, продолжила она. Тем не менее их слюна вызывает местную реакцию: припухлость и зуд, которые проходят, если не расчесывать кожу.

Мошки же кусают больнее. Они не прокалывают кожу, а срезают ее верхний слой, в результате чего могут появиться боль, зуд, отек и покраснение, которые сохраняются до 1,5 недели. При множественных укусах может развиться симулидотоксикоз – токсико-аллергическая реакция с общим недомоганием, особенно выраженная у детей и пожилых людей. В редких случаях укусы мошек могут привести к ангиоотеку – опасному для жизни состоянию.

Обычные домовые мухи, в свою очередь, несмотря на то что не кусаются, могут быть переносчиками таких инфекций, как шигеллез, сальмонеллез и брюшной тиф, уточнила Богомолова. Чтобы предотвратить их распространение, она рекомендовала поддерживать чистоту на кухне, герметично упаковывать продукты и использовать сетки на окнах.

В то же время активность слепней фиксируется в жаркие дни вблизи водоемов. Их привлекают запах пота и быстрые движения. Укусы слепней болезненны, вызывают зуд и, хотя обычно неопасны, могут переносить туляремию. Это инфекция, которая поражает кожу, слизистые и легкие.

Болезнью, отеком и покраснением также сопровождаются укусы ос, пчел и шершней, отметила врач. В некоторых случаях реакция может усиливаться в течение 2–3 дней, но обычно проходит через 5 суток. Основная опасность заключается в возможной системной аллергической реакции, доходящей вплоть до анафилактического шока.

Для защиты Богомолова посоветовала использовать репелленты, фумигаторы, москитные сетки, а также отдавать предпочтение закрытой одежде. В случае укуса следует промыть рану мыльным раствором, приложить холодный компресс через ткань и нанести мазь от зуда, а при необходимости принять антигистаминные препараты.

"Если появились затрудненное дыхание, тошнота, отек лица, губ или языка, слабость или потеря сознания – срочно вызывайте скорую. Также нужна консультация врача, если на месте укуса образовался необычный узелок или появилось ощущение движения под кожей", – указала терапевт.

Отдельно она выделила людей, страдающих от повышенной чувствительности. Их эксперт призвала всегда иметь при себе назначенные врачом препараты, а тем, у кого в анамнезе была анафилаксия, носить предупреждающий браслет.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что человек заражается паразитами через укусы комаров, внутри которых развиваются личинки дирофилярий. Заболевание начинается в подкожной клетчатке в разных частях тела, на слизистых оболочках, а также в конъюнктиве глаза. Для уничтожения комаров в помещениях гражданам посоветовали использовать электрофумигаторы.