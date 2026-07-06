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06 июля, 19:38

Происшествия

Пропавших в Туве девочек ищут более 1 тыс человек

Фото: vk.com/mkyzyl_100

Численность группировки по поиску пропавших в Туве девочек превысила 1 тысячу человек. Об этом сообщает мэрия Кызыла со ссылкой на данные Единого координационного штаба.

"В поисково-спасательной операции участвует 1 021 человек, объединенный в 241 группу", – говорится в сообщении.

Кроме того, в поисках задействованы 19 единиц плавсредств. Их предоставили как государственные службы, так и частные лица. Сейчас штаб продолжает работу в районе Семейного сквера у коммунального моста до наступления темноты.

Две 13-летние девочки пропали в Кызыле 1 июля. Известно, что они вышли из дома и не вернулись. Позднее на берегу Енисея нашли телефоны и обувь школьниц, а по факту исчезновения возбудили уголовное дело.

Одна из камер видеонаблюдения в Кызыле зафиксировала, что девочки шли в сторону набережной и дамбы. В настоящее время следователи отрабатывают три основные версии по делу: утопление малолетних, совершение противоправных действий в отношении них и возможный суицид.

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