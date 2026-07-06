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06 июля, 17:58

Спорт

Трамп подтвердил, что лично попросил FIFA пересмотреть решение об отстранении Балогуна

Фото: ТАСС/POOL/ЕРА/YURI GRIPAS

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что лично попросил президента Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино пересмотреть решение о дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала чемпионата мира. Об этом глава Белого дома рассказал в беседе с прессой.

Президент Штатов пояснил, что это была единственная просьба в адрес Инфантино, поскольку, по его мнению, никаких нарушений для отстранения спортсмена не было. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что никаких указаний президенту FIFA относительно действий в этой ситуации он не давал.

"Я не говорил ему, что делать. Я не могу говорить ему, что делать", – сказал лидер США.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ по футболу против Боснии и Герцеговины, который состоялся 2 июля, так как наступил на голеностоп защитнику соперника Тарику Мухаремовичу. Однако уже 5-го числа наказание было заменено на испытательный срок в один год, благодаря чему спортсмен получил право выйти на поле в 1/8 против Бельгии в Сиэтле.

СМИ писали, что смягчение меры стало следствием прямого вмешательства Трампа. Утверждалось, что президент США настаивал на разъяснении причин красной карточки, тогда как представители его администрации дополнительно предоставили FIFA материалы для рассмотрения дела.

Однако это решение вызвало негативную реакцию. В частности, Королевская бельгийская футбольная ассоциация заявила, что она "поражена" и рассматривает все варианты, чтобы "защитить основополагающие принципы честной игры в нашем спорте".

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