Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вручил премии Москвы 2026 года за достижения в области архитектуры и градостроительства. Торжественное мероприятие состоялось в Мраморном зале городской мэрии и было приурочено ко Дню архитектора.

Перед награждением градоначальник выступил с речью, в которой поздравил лауреатов с их профессиональным праздником, обратив внимание на интересную деталь: День архитектора является единственным праздником в стране, который отмечается по понедельникам.

"Видимо, вы и без этого очень счастливые люди, которым довелось судьбой, вашим стремлением создавать архитектурный облик городов, страны на века. Мало кому дается такая возможность", – сказал мэр.

Собянин выразил восхищение архитекторами, отметив, что они вкладывают всю свою душу, сердце и талант в создание уникальных и интересных объектов, которые радуют не только нынешних жителей, но и будут служить будущим поколениям.

"Поздравляю вас с премиями города Москвы в области архитектуры. Вы боролись в такой серьезной конкуренции – порядка 170 проектов было подано на рассмотрение, и лишь единицы из них были отобраны. Спасибо еще раз большое от имени москвичей. Дерзайте дальше, мы рядом", – подытожил глава столицы.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, проекты на премию подают организации, общественные объединения, творческие союзы, авторы или коллективы. Их рассматривает экспертный совет. Общее число заявок в текущем году составило 174, из которых в финал прошли 35. Лауреатами стали 26 архитекторов, представлявших 12 проектов в 9 различных номинациях.

Например, в категории "Высотные жилые дома" лучшим был признан проект строительства многофункционального высотного комплекса в ММДЦ "Москва-Сити", а в номинации "Многоквартирные жилые дома" премию получили авторы многоквартирного дома на Автозаводской улице.

В категории "Объекты высшего образования" отличился проект реконструкции корпусов 5 и 6 Московского архитектурного института на Рождественке, в то время как авторы проекта частной общеобразовательной организации "Летово Джуниор", расположенной на Раменском бульваре, одержали победу в "Объектах дошкольного и среднего образования".

Сразу двух победителей отобрали в номинации "Объекты промышленности". Ими стали проекты "Московская верфь" и общественного комплекса для научно-исследовательской деятельности на Волгоградском проспекте.

В свою очередь, в категории "Торгово-офисные объекты" жюри отобрало трех лауреатов. Награды удостоились проекты: административно-деловой комплекс на улице Лобачевского, деловой центр на 1-й улице Ямского Поля и общественно-деловой центр "Старт" на Ленинградском проспекте.

Инициатива по возведению жилого дома на Тюменской улице получила признание в категории "Жилые дома по программе реновации", а проект станции метро "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии – в "Станциях метрополитена". Получить премию в номинации "Спортивные объекты" смогли авторы проекта Центра подготовки национальной сборной команды России по футболу на Нижних Мнёвниках.

Размер премии составляет 1 миллион рублей, который присуждается автору или коллективу из не более чем трех человек. В последнем случае приз делится поровну между всеми участниками. Премию Москвы в области архитектуры и градостроительства учредили в 2017 году. За период с 2018 по 2026 год ее получили 134 специалиста.

В настоящее время в мегаполисе продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация". Он продлится до конца августа, награждение запланировано на декабрь 2026 года.

В рамках конкурса члены жюри смогут выбрать победителей в 9 номинациях, а также обладателя специальной премии для молодых реставраторов. Также участие в выборе победителей и обладателя специальной премии примут москвичи с помощью проекта "Активный гражданин".

