Врач Мескина: "гречневый" метод приучения к горшку может травмировать ребенка

06 июля, 13:48Общество
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Использование "гречневого" метода приучения ребенка к горшку может привести к его травмированию. Об этом Москве 24 заявила врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина.
Эксперт прокомментировала тренд у российских мам, которые начали приматывать гречку к ногам ребенка, чтобы тот научился ходить на горшок. В Сети разошелся ролик, на кадрах которого видно, что женщина приклеила крупу скотчем к стопам ребенка. Она утверждала, что "тактильная стимуляция" помогает лучше концентрироваться и расслабляться, однако интернет-пользователи восприняли такой способ негативно, сравнив его с наказанием.
По ее словам, сама по себе крупа не может нанести серьезного вреда, кроме легкого покалывания. Однако основная опасность кроется в способе фиксации – использовать скотч категорически не рекомендуется.
Врач отметила, что приучать ребенка к горшку можно с нескольких месяцев, как только он начинает держать спину. До этого момента допустимо фиксировать его над горшком, а когда он научится сидеть – высаживать периодически, а не держать круглосуточно в памперсе.
Формирование навыков контроля на физиологическими процессами напрямую связано с развитием коры головного мозга. Чем раньше начать процесс высаживания, тем лучше для интеллектуального развития, указала эксперт. В идеале, считает она, ребенок должен научиться ходить на горшок до 1,5–2 лет, ведь вопрос сроков приучения связан в том числе с социальной адаптацией.
Ранее кардиолог Наталья Константинова предупредила, что грудное вскармливание после 1,5 года может привести к проблемам с отлучением ребенка от молока матери. С 5–6 месяцев, уточнила она, начинаются блюда прикорма. Если грудное вскармливание продолжать до 7–8 месяцев, то могут развиться некоторые проблемы, поэтому и нужен прикорм.