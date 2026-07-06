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Использование "гречневого" метода приучения ребенка к горшку может привести к его травмированию. Об этом Москве 24 заявила врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина.

Эксперт прокомментировала тренд у российских мам, которые начали приматывать гречку к ногам ребенка, чтобы тот научился ходить на горшок. В Сети разошелся ролик, на кадрах которого видно, что женщина приклеила крупу скотчем к стопам ребенка. Она утверждала, что "тактильная стимуляция" помогает лучше концентрироваться и расслабляться, однако интернет-пользователи восприняли такой способ негативно, сравнив его с наказанием.



Елена Мескина врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского Методика является крайне странной и не имеет научного обоснования. Это очередное поветрие, подобное использованию гречневой шелухи в подушках, которая якобы снимает напряжение, но это никем не доказано.

По ее словам, сама по себе крупа не может нанести серьезного вреда, кроме легкого покалывания. Однако основная опасность кроется в способе фиксации – использовать скотч категорически не рекомендуется.



Елена Мескина врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского Скотч травмирует нежные волоски на ногах, а во время снятия вырывает их. Кроме того, при отсутствии тканевой прокладки скотч может вызвать ожог или аллергическую реакцию на детской коже. Также чрезмерное сдавливание ведет к нарушению кровообращения.

Врач отметила, что приучать ребенка к горшку можно с нескольких месяцев, как только он начинает держать спину. До этого момента допустимо фиксировать его над горшком, а когда он научится сидеть – высаживать периодически, а не держать круглосуточно в памперсе.



Елена Мескина врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского Ребенок может мочиться до 10 раз в день. Если прошло 1,5–2 часа без мочеиспускания, стоит посадить на горшок – так постепенно формируется рефлекс. Для дефекации лучше высаживать в одно и то же время, например утром и вечером. Это помогает выработать устойчивый рефлекс и приучить кишечник функционировать регулярно.

Формирование навыков контроля на физиологическими процессами напрямую связано с развитием коры головного мозга. Чем раньше начать процесс высаживания, тем лучше для интеллектуального развития, указала эксперт. В идеале, считает она, ребенок должен научиться ходить на горшок до 1,5–2 лет, ведь вопрос сроков приучения связан в том числе с социальной адаптацией.



Елена Мескина врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского Малыш, не владеющий этим навыком, не готов к посещению детского сада или коллективных занятий. Желательно завершить этот процесс до первого контакта с коллективом ребят. После 2 лет дети в большинстве случаев уже способны контролировать физиологический процесс и самостоятельно проситься на горшок.

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