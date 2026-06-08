Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 18:07

Общество
Главная / Новости /

Врач Охоботов: беременность от возрастного мужчины сопряжена с риском отслойки плаценты

Врач рассказал о рисках беременности от возрастного мужчины

Фото: depositphotos/Bork

Беременность от возрастного мужчины сопряжена с рядом трудностей, поскольку его биоматериал может иметь не лучшее качество в силу естественных причин. Об этом Москве 24 рассказал уролог-андролог, доктор медицинских наук Дмитрий Охоботов.

Ранее появилась информация, что в больницы стали чаще обращаться пары с большой разницей в возрасте – мужчины от 65 до 80 лет и женщины в возрасте от 35 до 40 лет. Находящиеся на пенсии мужчины снова хотят быть папами, однако забеременеть без помощи врачей может быть сложно. При этом в таких парах вся медицинская нагрузка ложится на женщину.

Охоботов отметил, что с возрастом качество мужского биоматериала ухудшается, поэтому в стремлении выбрать для зачатия молодую девушку "есть смысл". Например, если мужчина старше 50 лет, то с большей вероятностью родить от него сможет девушка до 20 лет – у нее хорошего качества яйцеклетки, редко есть хронические заболевания, нормальная проходимость труб. Тем не менее таким парам все равно может понадобиться ЭКО.

Эксперт объяснил, что консервативная терапия, то есть прием витаминов, микроэлементов и ферментов, может помочь только в 16–20% случаев. Качество биоматериала мужчины ответственно за 80% всех случаев прерывания беременности на сроке до шести недель, при этом мужчин старше 42 лет могут не брать на некоторые вспомогательные репродуктивные технологии из-за риска "генетических поломок". Речь идет, например, о мутациях и хромосомных аномалиях.

Хорошим признаком будет, если беременность преодолеет барьер в шесть недель. Однако вынашивание ребенка все еще сопряжено с риском: в парах с большой разницей в возрасте у женщин в три раза чаще встречается отслойка плаценты, а риск преждевременных родов и невынашивания возрастает в четыре раза.

"Поэтому эффективность одной попытки ЭКО не превышает 25–30%. Для успешного наступления беременности, которая преодолеет порог в 18 недель, количество необходимых попыток варьируется. Некоторые пары делают по пять, шесть или даже семь попыток ЭКО в надежде на положительный результат", – объяснил уролог-андролог.

В некоторых случаях беременность не наступает и после такого количества попыток. В этом случае стоит остановиться, возможно, пройти дополнительное обследование – проверить фрагментацию и генетические особенности.

Ранее кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева заявила, что у мужчин репродуктивное здоровье "бесконечно". Женщинам же, по ее словам, следует рожать в период от 22 до 27 лет, но при желании это можно делать и до 47 лет.

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика