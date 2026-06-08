Врач Охоботов: беременность от возрастного мужчины сопряжена с риском отслойки плаценты

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Беременность от возрастного мужчины сопряжена с рядом трудностей, поскольку его биоматериал может иметь не лучшее качество в силу естественных причин. Об этом Москве 24 рассказал уролог-андролог, доктор медицинских наук Дмитрий Охоботов.

Ранее появилась информация, что в больницы стали чаще обращаться пары с большой разницей в возрасте – мужчины от 65 до 80 лет и женщины в возрасте от 35 до 40 лет. Находящиеся на пенсии мужчины снова хотят быть папами, однако забеременеть без помощи врачей может быть сложно. При этом в таких парах вся медицинская нагрузка ложится на женщину.

Охоботов отметил, что с возрастом качество мужского биоматериала ухудшается, поэтому в стремлении выбрать для зачатия молодую девушку "есть смысл". Например, если мужчина старше 50 лет, то с большей вероятностью родить от него сможет девушка до 20 лет – у нее хорошего качества яйцеклетки, редко есть хронические заболевания, нормальная проходимость труб. Тем не менее таким парам все равно может понадобиться ЭКО.

Эксперт объяснил, что консервативная терапия, то есть прием витаминов, микроэлементов и ферментов, может помочь только в 16–20% случаев. Качество биоматериала мужчины ответственно за 80% всех случаев прерывания беременности на сроке до шести недель, при этом мужчин старше 42 лет могут не брать на некоторые вспомогательные репродуктивные технологии из-за риска "генетических поломок". Речь идет, например, о мутациях и хромосомных аномалиях.

Хорошим признаком будет, если беременность преодолеет барьер в шесть недель. Однако вынашивание ребенка все еще сопряжено с риском: в парах с большой разницей в возрасте у женщин в три раза чаще встречается отслойка плаценты, а риск преждевременных родов и невынашивания возрастает в четыре раза.

"Поэтому эффективность одной попытки ЭКО не превышает 25–30%. Для успешного наступления беременности, которая преодолеет порог в 18 недель, количество необходимых попыток варьируется. Некоторые пары делают по пять, шесть или даже семь попыток ЭКО в надежде на положительный результат", – объяснил уролог-андролог.

В некоторых случаях беременность не наступает и после такого количества попыток. В этом случае стоит остановиться, возможно, пройти дополнительное обследование – проверить фрагментацию и генетические особенности.

Ранее кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева заявила, что у мужчин репродуктивное здоровье "бесконечно". Женщинам же, по ее словам, следует рожать в период от 22 до 27 лет, но при желании это можно делать и до 47 лет.

