15 августа, 09:12Политика
Российские военные поразили склад с имуществом для ВСУ в порту Одесса
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Минувшей ночью российские бойцы ударили по складу с военно-техническим имуществом, предназначенным для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объект находился в порту Одесса, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Поражение склада подтверждено в официальном сообщении министерства. ВС РФ продолжают наносить удары БПЛА большой дальности по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинских военнослужащих.
Ранее ВС РФ ударили по объектам в портах Южный и Одесса. Атаку провели с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных дронов. В результате в порту Южный поражен склад с вооружением, военной техникой и имуществом украинской армии.
Кроме того, в порту Одессы ликвидирован резервуар с горюче-смазочными материалами, которые были предназначены для ВСУ.
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