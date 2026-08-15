Российские военные поразили склад с имуществом для ВСУ в порту Одесса

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Минувшей ночью российские бойцы ударили по складу с военно-техническим имуществом, предназначенным для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объект находился в порту Одесса, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Поражение склада подтверждено в официальном сообщении министерства. ВС РФ продолжают наносить удары БПЛА большой дальности по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинских военнослужащих.

Ранее ВС РФ ударили по объектам в портах Южный и Одесса. Атаку провели с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных дронов. В результате в порту Южный поражен склад с вооружением, военной техникой и имуществом украинской армии.

Кроме того, в порту Одессы ликвидирован резервуар с горюче-смазочными материалами, которые были предназначены для ВСУ.