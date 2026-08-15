AFP: не менее 20 человек погибли при землетрясении в Индонезии

15 августа, 08:56Происшествия
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Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на спасателей.
Землетрясение магнитудой 7,7 зарегистрировали у берегов Индонезии ночью 15 августа. Сначала магнитуда толчков была в 6,9, однако затем специалисты повысили ее до 7,7.
Эпицентр землетрясения находился в 162 километрах к северо-востоку от города Лабуан-Баджо, где живут около 188 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.
По данным СМИ, в результате стихии повреждены жилые дома, школы, больницы и правительственные учреждения в провинции Восточная Нуса-Тенгара.
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