В Белом доме ответили на жалобы Украины о нехватке снарядов

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя недавние заявления украинских властей о нехватке снарядов, сообщила, что США сейчас занимаются восстановлением своего арсенала. Ее слова передает Roll Call.

"К сожалению, как это ни трагично, бывший президент США Джо Байден раздал очень много оружия Украине и другим странам по всему миру...", – отметила Левитт.

Она указала, что нынешний президент США Дональд Трамп относится к отправке снарядов в другие страны более рассудительно и взвешенно, чем предыдущий. По словам пресс-секретаря Белого дома, американский лидер хочет восстановить базу Штатов, чем на данный момент заняты военные.

При этом Левитт подчеркнула, что у США есть боеприпасы для продолжения военных действий против Ирана.

"У нас более чем достаточно ресурсов, чтобы довести дело до конца в Иране, если это потребуется, а также защитить нашу собственную родину", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее СМИ заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский передал Трампу и членам конгресса США письмо, в котором указал на серьезную нехватку ракет для систем ПВО. По его словам, наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны (ПРО). Речь, в частности, о ракетах PAC-3 для систем Patriot.

Также указана недостаточность уже идущих поставок в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), который был запущен США и НАТО в августе 2025 года для поставок вооружений за счет взносов стран – членов Альянса. Зеленский в письме призвал Трампа нарастить поставки.

При этом глава Пентагона Пит Хегсет уклонился от ответа на вопрос о возможности увеличения поставок Украине ракет для американских зенитных комплексов Patriot. Он указал, что американские власти оказали Киеву всю помощь, на которую были способны.

