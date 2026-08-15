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15 августа, 09:41

Общество

В Минпросвещения заявили, что оценку за поведение в школах будут ставить по 4 критериям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Оценка за поведение в школах будет выставляться с учетом четырех основных критериев, включающих десять показателей. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова, передает ее слова пресс-служба ведомства.

По итогам апробации определена трехуровневая оценка поведения: "образцовое поведение", "допустимое поведение" и "недопустимое поведение". Как пояснила Колударова, оценивание проводится отдельно от академической успеваемости.

Оценка не учитывается при текущих оценках и промежуточной аттестации, а также не влияет на допуск к ГИА и не является мерой дисциплинарного взыскания. Замминистра подчеркнула, что главная цель нововведения – стимулирование личностного развития школьника, его уважительного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также формирование ответственности.

О том, что оценку поведения для учеников 2-8-х классов могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября, ранее сообщала Колударова.

В 2025/26 учебном году была организована апробация данной оценки, которая проводилась в 89 российских школах. По итогам данных мероприятий в порядок осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам внесены изменения, закрепляющие возможность выставления оценок поведения и виды оценивания.

По данным министерства, оценки будет выставлять педагогический коллектив. В него войдут советники директора по воспитанию, учителя‑логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, а также педагоги‑психологи и учителя‑предметники.

Оценки за поведение начнут ставить в российских школах

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