Минпросвещения: оценки за поведение в школах будет выставлять коллектив педагогов

Оценки за поведение в школах России будет выставлять педагогический коллектив, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

В состав коллектива войдут советники директора по воспитанию, учителя‑логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, а также педагоги‑психологи и учителя‑предметники.

В текущем году апробация системы проходит в 89 российских школах среди учащихся с 1‑го по 8‑й класс. По словам Коневой, педагоги отмечают позитивные изменения – дети внимательнее относятся к поведению друг друга и стремятся ориентироваться на лучшие качества сверстников.

О том, что оценку поведения могут внедрить во всех российских школах уже с 1 сентября 2027 года, ранее сообщала замминистра просвещения РФ Ольга Колударова. Она отметила, что это произойдет в том случае, если соответствующая апробация пройдет успешно.

Как отмечал глава ведомства Сергей Кравцов, система оценки будет трехуровневой – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. По его мнению, данная инициатива станет важным шагом в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию в школах.