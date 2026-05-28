Крупная активная область зафиксирована с обратной стороны Солнца

Крупная активная область вышла с обратной стороны Солнца. При этом в ней полностью отсутствует энергия, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По словам ученых, область появилась на краю слева на востоке. Кроме того, на обратной стороне Солнца за сутки выявлено 17 вспышек класса С и выше.

Эксперты пока не установили причину этого явления.

"Почему так происходит и какая таинственная сила высасывает энергию из всего, что сейчас выходит к Земле, тоже не спрашивайте. Мы не знаем", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до конца текущего мая и в середине июня на Солнце могут появляться вспышки, однако астрономы ожидают постепенного снижения солнечной активности до минимального уровня к 2030 году. В настоящее время на видимой стороне звезды присутствует несколько активных групп пятен.

