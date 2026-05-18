18 мая, 17:27

Ученый ИКИ РАН Эйсмонт: аномальные пятна на Солнце могут вывести из строя все спутники

Ученый предупредил об опасности пятен на обратной стороне Солнца

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Появление на обратной стороне Солнца группы пятен необычно большого размера может представлять опасность, так как на их фоне возрастает количество магнитных бурь. Об этом в беседе с "Абзацем" сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"То, что сейчас вдруг неожиданно появляются пятна с такой большой общей площадью, – это необычно, это аномалия", – заявил ученый.

Он пояснил, что магнитное поле блокирует отдельные участки, не давая плазме вырваться наружу, однако в итоге происходит прорыв и возникает серьезная вспышка. Наличие таких пятен означает рост вероятности выбросов и, как следствие, магнитных бурь.

По словам Эйсмонта, подобная активность представляет угрозу для технологических систем. Группировки спутников в таких случаях рекомендуется переводить в безопасный режим, иначе аппараты могут выйти из строя. Кроме того, возрастает плотность верхних слоев атмосферы, что усиливает торможение искусственных спутников на низких орбитах.

Ранее ученые зафиксировали мощную вспышку M5.7 в новой активной области на Солнце. Сообщалось, что последовавший за этим выброс плазмы не затронет Землю, однако вскоре группа пятен окажется в зоне, которая может влиять на планету. Всего же 10 мая на звезде удалось зарегистрировать 11 обычных вспышек класса С.

Мощные вспышки на Солнце вызовут магнитную бурю

