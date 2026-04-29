Ученые нашли семь групп пятен на обращенной к Земле стороне Солнца

Ученые обнаружили семь групп пятен на той стороне Солнца, которая обращена к Земле. Происходящие в них вспышки достаточно слабые, но всплеск солнечной активности еще не закончился, сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"На обращенной к Земле стороне сейчас находится сразу семь групп солнечных пятен, как минимум одна из которых, с номером 4420, классифицирована по высшей категории beta-gamma-delta", – говорится в сообщении.

По словам ученых, пиком подъема активности небесного светила были две X-вспышки 24 апреля, сейчас же Солнце растрачивает энергию. Тем не менее, несмотря на это, ее запасов пока достаточно, чтобы производить более 20 вспышек в день, преимущественно слабого и среднего уровней.

Исследователи отмечают, что признаков перехода в режим накопления энергии на сильные события пока не видно. Их вероятность, по оценкам моделей, составляет от 20 до 30%. В четверг, 30 апреля, ожидается начало воздействия очередной корональной дыры, но оно не будет значительным.

На Солнце 28 апреля произошла вспышка предпоследнего класса мощности M1.0. Событие зафиксировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4420 (N14W37). Длительность составила 23 минуты.

До этого, 27-го числа, ученые зарегистрировали еще две вспышки класса М. При этом они не исключили возможность более сильных возмущений, включая протонные вспышки и класса Х.