Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
29 апреля, 15:06

Происшествия

Концентрация бензола превышена в воздухе на месте горящего НПЗ в Туапсе

Фото: РИА Новости/Борис Морозов

Превышение концентрации бензола зафиксировано в воздухе на месте горящего НПЗ в Туапсе. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Уточняется, что Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования качества воздуха в городе. По итогам тестов, организованных 28 апреля, было выявлено небольшое превышение допустимого уровня разовой концентрации бензола.

При этом уровень загрязнения воздуха оказалось ниже, чем во время тушения предыдущего крупного пожара, вспыхнувшего в ночь на 20 апреля после атаки украинских беспилотников.

Тем не менее жителям микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, расположенных рядом с НПЗ, рекомендуется сократить время пребывания на улице, а при необходимости выхода – использовать маски, держать окна закрытыми и чаще проводить влажную уборку в помещениях.

Вместе с тем эксперты советуют заменить контактные линзы на очки, регулярно промывать нос, глаза и горло, а также отказаться от курения.

"В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, появления одышки, кашля, а также обострения хронических болезней необходимо обратиться в ближайшую медицинскую организацию", – заключили в оперштабе.

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе произошла 28 апреля. Беспилотники удалось сбить, но из-за падения их фрагментов на НПЗ начался пожар, который впоследствии перекинулся на двухэтажный жилой дом.

К настоящему моменту возгорание удалось локализовать. Всего в операции по тушению участвовали порядка 312 человек и 73 единицы техники.

В связи с происшествием на территории Туапсинского муниципального округа ввели режим ЧС регионального уровня. Владимир Путин получил доклад главы МЧС России Александра Куренкова о ситуации с пожарами в городе. Президент отметил, что случившееся может иметь экологические последствия.

происшествияпожаррегионыэкология

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика