Форма поиска по сайту
Новости

29 апреля, 14:37

"Единая Россия" продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

"Единая Россия" продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу партии.

В настоящий момент зарегистрированы более 4 тысяч кандидатов. По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, конкурс превысил 9 человек на место. Он добавил, что от региональных оргкомитетов в ряде регионов поступила информация о том, что поток желающих принять участие в процедуре не спадает, поэтому было принято решение продлить сроки.

Отмечается, что 12% подавших заявки – участники СВО. При этом каждый пятый кандидат моложе 35 лет, а каждый четвертый является действующим депутатом. Активнее всего регистрируются избиратели Московской, Свердловской и Ростовской областей, однако в соотношении от общего числа избирателей в регионе лидируют Ямал, Коми, Оренбургская и Волгоградская области.

Председатель оргкомитета предварительного голосования Александр Карели подчеркнул, что заявку подают те, кто готов к серьезной и честной политической борьбе.

"Всех участников предварительного голосования должно объединять одно – стремление работать на результат и нести ответственность перед людьми", – заключил он.

Ранее Владимир Путин призвал жестко пресекать провокации, в том числе из-за рубежа, в преддверии выборов в Госдуму. Он также поручил уделить особое внимание организации голосования в новых и приграничных регионах России. По его словам, важно, чтобы проголосовать смогли и участники СВО. Для этого необходимо создать все условия.

