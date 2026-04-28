Садовод Воронова: семена моркови и шпината можно посадить в первые майские праздники

Воздух в столичном регионе прогреется к майским праздникам до плюс 11–16 градусов, сообщили синоптики. Какие работы стоит запланировать на дачном участке в это время, а какие лучше отложить, расскажет Москва 24.

В ожидании тепла

Потепление в столичном регионе после снегопадов и сильного ветра наступит 29 апреля: местами температура поднимется до плюс 4–6 градусов. При этом 30-го числа она повысится еще на пару градусов, сообщил Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По словам специалиста, на Первомай большую часть дня будет без осадков: лишь во второй половине местами пройдет небольшой кратковременный дождь. А 2-го и 3-го числа и вовсе установится солнечная погода.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Температура воздуха в пятницу – плюс 7–11, а в субботу и воскресенье (2 и 3 мая) при ясном небе воздух может прогреваться до плюс 11–16.

По его словам, в первой декаде мая (со 2-го по 9-е число) температура будет подниматься до плюс 14–19, а в самые жаркие дни может даже приблизиться к плюс 20. Снег же растает уже к 29 апреля, отметил он.

С учетом погоды, в первые числа мая самое важное – подготовить огород. В частности, разрыхлить землю на всех грядках, даже если не планируется сажать что-либо везде, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

"Семена можно и нужно сеять в начале мая: морковь, свеклу, петрушку (корневую и листовую), укроп, редис, салат, шпинат, корнеплоды (репу), горох. Даже огурцы семенами, а не рассадой, можно посадить в первые числа, но их нужно сразу накрыть дугами и пленкой", – сказала специалист.

Также длинные выходные подходят для высадки лука-севка (репчатого). Укрытый землей, он взойдет раньше и успеет уйти от луковой мухи, которая нападает при теплой погоде, подчеркнула она.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Чего не стоит делать в начале мая, так это высаживать рассаду. Даже капустную, которая холода не боится, лучше запланировать на 5–7 мая. А в целом любую рассаду – после 10-го числа. Погода нынче загадочная, может и снег пойти.

По словам садовода, понижение температур до нуля из цветочной рассады выдерживает только виола (анютины глазки). Для остальных растений это нежелательно. Зато можно высадить любые цветы, выращиваемые из семян или луковиц: например, декоративные луки и гладиолусы.

Правила обработки

Агроном Владимир Викулов указал в разговоре с Москвой 24, что первая обработка ранее высаженных деревьев проводится от грибковых болезней, таких как парша, монилиоз, коккомикоз и ржавчина. Чаще всего для этого используются медьсодержащие средства, уточнил эксперт.

"Они работают при низкой температуре, но есть загвоздка: после процедуры должно быть хотя бы 4–6 часов без осадков, чтобы препарат подействовал. В погоду с постоянным снегом и дождем обрабатывать бессмысленно – все смоется и уйдет в землю", – рассказал он.

Специалист подчеркнул, что первый раз весь сад обрабатывают до распускания листьев: и ягодники (смородина), и кустарники, и деревья, и хвойную растительность. В последнем случае стоит уделить особое внимание можжевельнику, который является "хозяином" для грибка ржавчины, вредящего грушам и смородине.

Для второй обработки, необходимой для избавления от насекомых и клещей, нужно дождаться более теплой погоды (обычно 10–15 градусов), когда они активизируются, обратил внимание Викулов.

"Что касается высадки деревьев, основное значение имеет не прогрев почвы, а то, чтобы качественно выкопать посадочную яму, заправить ее органикой, перемешать. Если под ногами грязь, снег, почва не готова, налипает на лопату, нормально работать с землей не получится", – пояснил агроном.





Владимир Викулов агроном Сейчас аномальная погода: многие деревья начинают распускаться, а почва не готова. Если саженцы уже куплены, их лучше прикопать или даже просто поставить в контейнер и засыпать снегом либо укрывным материалом, чтобы они сохранили свои качества до нужного момента.

Тем, кому на Первомай не удастся что-то посадить (снег не сойдет или почва не готова), лучше отложить работы до улучшения погоды, когда уйдет лишняя вода с участка.

При этом скоро наступит время посадки картофеля: несмотря на снег за окном, обычно это происходит 10 мая или чуть позже, заключил Викулов.

