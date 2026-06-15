Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Самаре

Фото: МАХ/"Иван Носков Глава города Самара"

Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Самаре. Еще 12 человек, в том числе двое детей, получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Госпитализировано 2 человека. Остальным 10 пострадавшим после осмотра специалистами и оказании медицинской помощи назначено амбулаторное лечение", – отметили в администрации.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на улице 22-го Партсъезда вечером 14 июня. Предварительно, в квартире на первом этаже произошел взрыв бытового газа, а затем – возгорание.

Огонь также охватил торговые помещения на первом этаже и жилые квартиры на верхних этажах. Общая площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Позже пожарные локализовали пожар, а спустя еще некоторое время – ликвидировали открытое горение.