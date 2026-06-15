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15 июня, 07:33

Город

Город выставил на торги 198 машино-мест в паркинге на Давыдковской улице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город выставил на торги 198 машино-мест в паркинге на Давыдковской улице в районе Фили-Давыдково. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По словам руководителя ведомства, при наличии собственного машино-места автомобилист не занимается поиском парковки во дворе и не тратит силы на подготовку транспортного средства к выезду в холодный период.

"Важно, что процедура приобретения недвижимости на аукционе прозрачна и удобна, проходит полностью онлайн и не несет рисков, связанных с юридической чистотой сделки", – подчеркнул Пуртов.

Площадь выставленных на торги машино-мест составляет от 13,3 до 29,7 квадратного метра. Прием заявок на участие в аукционах завершится в период с 19 июня по 6 июля, сами торги пройдут с 26 июня по 13 июля.

Кроме того, 76 машино-мест доступны для покупки по адресу улица Константина Федина, дом 5 в районе Северное Измайлово. Площадь объектов – 13,3 "квадрата". Принять участие в аукционах можно в период с 19 по 29 июня. Торги проведут с 26 июня по 6 июля.

"Торги Москвы": как выгодно приобрести машино-место

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