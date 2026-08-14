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14 августа, 09:27

Политика

Константинов призвал Польшу отказаться от "ущербных и бестолковых" заявлений о России

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Польские власти должны отказаться от "ущербных и бестолковых" заявлений о России и помнить, кому Польша обязана своими границами, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Поводом для реакции стало высказывание президента Польши Кароля Навроцкого, который заявил, что Варшава помогает там, где якобы "бьют москаля", даже если непосредственно в этой войне не участвует, и назвал это стратегическим интересом Польши.

"Нынешняя конфигурация польских границ, что западных, что восточных – итог великодушия России. Вот его-то и стоило бы полякам помнить", – передает слова Константинова РИА Новости.

Он добавил, что нынешний польский президент ничему не научился у истории.

Ранее эти слова прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявив, что данное высказывание обнажает нацистскую сущность Навроцкого. Она отметила, что в связи с его словами Москва опубликовала заявление, на которое МИД Польши ответил статистическими данными о польской экономике и уровне ВВП, сравнив показатели двух стран.

Захарова усомнилась в этих данных, подчеркнув, что ВВП на душу населения в Польше выше указанных параметров, поскольку "Навроцкого за душу считать нельзя". Тех, кто оправдывает нацизм и коллаборационистов Третьего рейха, также нельзя считать за человеческие души.

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